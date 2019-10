Calcinaia, controlli di notte: 13 multe per eccesso di velocità, una patente ritirata

Continuano i pattugliamenti notturni della Polizia Locale di Calcinaia. L'ultima azione è avvenuta lo scorso 19 ottobre, con gli agenti della Municipale che hanno potuto utilizzare anche alcuni dei nuovi strumenti in dotazione alla squadra della Comandante Monica Vanni: su via Togliatti e via del Tiglio sono state registrate 13 sanzioni per violazione del rispetto dei limiti di velocità ed altri 3 accertamenti di violazioni al Codice della Strada. Un’automobilista è stato poi fermato e dopo essere stato sottoposto ad un test con il nuovo etilometro Drager è stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza. Nel solito turno gli agenti hanno inoltre ritirato una patente e controllato 27 persone.

"Il presidio notturno del Corpo della Polizia Locale di Calcinaia - ha scritto in una nota l'amministrazione - non avviene con cadenza regolare il solito giorno della settimana proprio per non dare punti di riferimento ad automobilisti indisciplinati e si sta già dimostrando molto importante e in grado di dare risposte concrete in merito alla sicurezza stradale e a quella dei nostri cittadini".