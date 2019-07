Impiegavano lavoratori mai regolarizzati: sanzionati tre esercizi

Proseguono i controlli della Guardia di Finanza di Pisa presso le attività commerciali in materia di 'lavoro sommerso', intensificati nel corso della stagione estiva. Tre esercizi nel pisano, due in centro storico, una gelateria ed un ristorante, ed uno stabilimento balneare del litorale, sono stati multati perchè impiegavano in totale sette dipendenti mai regolarizzati. La sanzione a loro carico va dai 1.800 ai 10.800 euro per ogni singolo lavoratore, più la segnalazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Pisa per la sospensione dell'attività.

I controlli dei finanzieri sono stati estesi anche al contrasto dell'abusivismo commerciale nelle aree di balneazione pisane, con il sequestro di numerosi accessori di abbigliamento contraffatti, venduti nei pressi delle strutture turistiche vicino alle spiagge di Tirrenia e Calambrone.