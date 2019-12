Occupazione irregolare di suolo pubblico: multati e chiusi nove locali

Prime sanzioni applicate sulla base della specifica ordinanza emanata dal sindaco Michele Conti a fine novembre per contrastare i fenomeni di occupazione irregolare di suolo pubblico da parte delle attività commerciali del centro storico. Sono già nove i locali e bar che sono stati multati in questi giorni per occupazione del suolo pubblico in eccedenza rispetto alla superficie autorizzata, in base ai sopralluoghi effettuati dalla Municipale. I locali, tutti in centro storico, saranno obbligati a chiudere l’attività per cinque giorni, a partire dal settimo giorno dall’atto di notifica, e a pagare una contravvenzione di 169 euro.

“Come avvisato - commenta l’assessore alla Sicurezza Giovanna Bonanno - stiamo applicando controlli più severi per le attività che non rispettano le regole, così da evitare il diffondersi di fenomeni di occupazione incontrollata di suolo pubblico, soprattutto nelle ore serali e notturne. Il segnale che vogliamo dare è chiaro: chi non si attiene alla norma dovrà chiudere l’attività per cinque giorni. Dunque invitiamo le attività commerciali ad attenersi agli spazi previsti, collaborando con l’amministrazione comunale e con la Polizia Municipale, perché il rispetto delle regole deve essere un valore condiviso e applicato da tutti. Le operazioni proseguiranno di pari passo con l’attività più complessiva di controllo del territorio, di prevenzione e sicurezza per permettere, soprattutto in orario serale, lo svolgimento di una movida senza eccessi, nel rispetto della reciproca convivenza tra commercianti, residenti e clienti”.

Nei giorni scorsi la Municipale, insieme a personale di Avr, ha inoltre eseguito la confisca di letti utilizzati come affittacamere abusivo, concludendo così le operazioni ispettive e di controllo della zona Sant’Omobono - Vettovaglie iniziate lo scorso agosto con un blitz in un appartamento del centro storico, nel quale fu scoperto un laboratorio per la falsificazione di merce destinata al mercato illegale e 48 posti letto abusivi distribuiti fra tre appartamenti.

Infine nei giorni scorsi è stato portato a termine l’arresto di un cittadino di origine straniera colto sul fatto in via Fratti mentre sottraeva dall’abitacolo di un furgone il borsello dell’autista che era a poca distanza e che ha inseguito il ladro fino a raggiungerlo, con l’aiuto degli agenti della Municipale in servizio in quel momento nella zona, accorsi per inseguire, bloccare il fuggitivo ed arrestarlo immediatamente. Al processo per direttissima il ladro è stato condannato alla misura cautelare degli arresti domiciliari fino a maggio.