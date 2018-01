Chiudono le serrande del negozio per evitare il controllo della Municipale: multati

Avevano probabilmente qualcosa da nascondere i sette titolari di minimarket e attività commerciali della zona stazione che, alla vista degli agenti della Polizia Municipale che stavano controllando l'area per contrastare gli episodi che creano degrado, hanno chiuso i negozi abbassando le serrande per evitare l'ispezione. Per loro è così scattata una multa da 1000 euro perchè non hanno rispettato l'orario di apertura comunicato.



Per quanto riguarda la sicurezza stradale invece, la Polizia Municipale ha scoperto due automobilisti che guidavano mentre stavano parlando al cellulare: per loro multa di 160 euro e 5 punti decurtati sulla patente. Scoperto, rimosso e sequestrato infine un motociclo privo di targa.