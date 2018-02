Raffica di multe a chi ha parcheggiato in divieto di sosta all'ospedale Cisanello

Per quanto riguarda traffico e mobilità, da sabato a giovedì sono state comminate 483 multe a veicoli che non rispettavano le regole da parte della Polizia Municipale di Pisa. Tra queste 7 multe per sosta non autorizzate negli spazi invalidi, 13 multe ad auto che sono entrate abusivamente in ZTL contromano per evitare i varchi elettronici, 16 multe con lo strumento dello street-control e ben 69 multe nella zona dell'Ospedale a veicoli che, invece di usare i parcheggi regolari a disposizione (oltre 2mila posti auto di cui 1800 gratuiti con servizio navetta), sostano in aree vietate intralciando l'accesso alle residenze private o l'utilizzo delle fermate dei bus.

I controlli sono proseguiti come accade da tempo in centro città. Giovedì notte multa da 6667 euro a un minimarket che vendeva alcool dopo le 24. Due le multe ai bus turistici che, invece di far scendere i passeggeri nel parcheggio dedicato, li stavano lasciando in altre aree per evitare di pagare il ticket, per loro sanzione da 185 euro più il pagamento del ticket maggiorato.

Capitolo insediamenti abusivi: sono stati allontanati camper rom che stazionavano nel parcheggio sterrato dietro al mercato di via Paparelli, nel parcheggio auto di via di Pratale. In entrambi i casi il Comune installerà degli appositi portali per limitare l'accesso alle sole auto. Interventi anche in via delle Medaglie d'Oro e via Frascani.

Per quanto riguarda il commercio abusivo, sei sono stati i sequestri nella zona di piazza dei Miracoli. Poi cinque multe per affissione abusiva di pubblicità. Rimosse 30 bici abbandonate. Due multe ad altrettanti bed and breakfast che non rispettavano le regole