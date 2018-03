Sicurezza stradale: 273 multe della Municipale, poi sanzionati due minimarket

La Polizia Municipale è stata impegnata in questi giorni nel contrasto alla sosta selvaggia e per combattere i comportamenti che, non rispettosi del codice della strada, possono diventare un pericolo per gli utenti: è stato multato un ciclista (160 euro) che pericolosamente attraversava un incrocio con il semaforo rosso; sono state fatte 2 multe da 850 euro a due veicoli privi di copertura assicurativa e altre 2 multe da 160 euro, con 5 punti in meno sulla patente, ad altrettanti automobilisti che guidavano mentre erano al cellulare. In totale sono state 273 le sanzioni comminate da sabato a martedì, in quattro giorni. Dii queste 33 con lo strumento dello street control, 27 ad auto che sono entrate in ZTL contromano per evitare i varchi elettronici, 55 ad auto parcheggiate su posti riservati ai disabili, sulle strisce pedonali o sulle piste ciclabili

Per quanto riguarda i controlli notturni, 2 multe da 6.667 euro ad altrettanti minimarket che vendevano alcool dopo le ore 24. Due le multe da 516 euro per emissioni sonore non consentite, una per occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione (169 euro). Nove invece i sequestri di merce in vendita abusivamente in zona Piazza dei Miracoli, in particolare oltre 100 ombrelli e 30 mantelline impermeabili. Gli agenti del nucleo ambiente, infine, hanno fatto 6 multe, da 250 a 500 euro, per abbandono ed errato conferimento di rifiuti.