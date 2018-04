Entrano contromano o in retromarcia in Ztl: multati 11 'furbetti'

Volevano entrare in Ztl senza avere alcuna autorizzazione, guidando contromano o in retromarcia per evitare i varchi elettronici. Sfortunatamente per loro però gli agenti della Polizia Municipale erano ben appostati e li hanno colti sul fatto. Sono 11 gli automobilisti multati ieri, 5 aprile, con 120 euro per ingresso non autorizzato e per guida contromano. I controlli continueranno nei prossimi giorni.



Sempre ieri, nel corso delle attività per la sicurezza stradale, gli agenti hanno elevato tre multe ad altrettanti automobilisti per mancato uso delle cinture, uso del cellulare durante la guida e veicolo non sottoposto a revisione periodica. 68 le multe in totale per violazione del codice della strada, di queste 8 per sosta su marciapiede.

Nella zona di piazza dei Miracoli e dintorni continua la lotta al commercio abusivo: ieri sette sequestri di merce tra ombrelli, bigiotteria e bastoni per selfie. Sono stati inoltre controllati 26 negozi ed esercizi pubblici nella zona: tutti sono risultati in regola per quanto riguarda l’occupazione di suolo pubblico.