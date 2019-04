Un'immagine insolita. Il sindaco di Pisa Michele Conti è stato 'ritratto' in un murale apparso in questi giorni in via Dalmazia, su un muro già imbrattato, proprio a due passi da Piazza Cavalieri. Il vestiario è quello tipico di un turista estivo, cappello di paglia e bermuda. Sotto la camicia aperta però c'è anche il volto del Che, con i colori arcobaleno.