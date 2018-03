Pontedera: ecco 'La Rivoluzione umana', il murale che fa da ponte tra centro e stazione

Un nuovo volto per l'Ex Ipsia di via Primo Maggio a Pontedera. Malgrado infati condizioni climatiche impegnative, con pioggia, vento e perfino neve, la Elektro Domestik Force crew ha terminato il grande murale 'La Rivoluzione umana' cominciato lo scorso febbraio.

Quattrocento chili di pitture murali che hanno coperto i 1100 metri quadri delle pareti esterne dell'edificio che fino al 2010 ospitava l'istituto professionale cittadino. Gli artisti della EDF crew, Nico 'Lopez' Bruchi e Daniele 'Umberto Staila' Orlandi, hanno immaginato un gigantesco Don Chisciotte, cavaliere errante dell’immaginario che, insieme al suo fido scudiero Sancho Panza, rompe la scacchiera terrena delle violenze e ingiustizie sociali e protegge con la sua lancia una bolla di aria e vita nuova, rappresentata dal germoglio di Montsechia Vidali, prima pianta a comparire sulla terra in versione 2.0. 'La Rivoluzione Umana' è un messaggio d’inclusione e relazione teso come un ponte fra il quartiere della stazione di Pontedera, multietnico e complesso socialmente, e il centro dei negozi e dei locali frequentati da gran parte della cittadinanza. Come in teatro anche la street art ha il suo pubblico: i passanti occasionali, gli abitanti del quartieri, giovani, anziani, ognuno con la propria opinione sui lavori in corso. Con il passare dei giorni anche i cittadini più diffidenti si sono soffermati a fare domande e hanno accolto benevolmente 'La Rivoluzione Umana' complimentandosi con gli artisti a lavoro. Tutto il progetto, come avviene sempre per gli Elektro Domestik Force, è stato documentato dallo sguardo attento e fotografico del videomaker e fotografo del gruppo Vittorio Marrucci.



Sabato 31 marzo una grande festa accoglierà il murale. Dalle 14:30 cominceranno le esibizioni degli skaters curati da Nameless SkateShop e la musica rap ed hip hop della Simple Sound Studio. Dalle 18:30 partirà invece uno spettacolo di musica con il Concerto dei Madaus e i giochi di luce di Marco Bagnai.





Alla conferenza di presentazione del murale erano presenti, oltre agli artisti, anche Marco Cecchi, assessore al sociale del Comune di Pontedera e i principali sponsor dell'iniziativa (Geofor, Revet, Ecofor) che hanno sottolineato il doppio valore dell'iniziativa: eliminare gli aspetti di degrado presenti all'esterno dell'edificio abbandonato e donare alla città un altro elemento che va ad arricchire il patriomonio di arte contemporanea della città. In particolare 'La Rivoluzione umana' completa uno 'street artist tour' che da via Pisana, passando per via Primo Maggio e per il Parco dell'Albereta, arriva fino al quartiere di Fuori del Ponte (via Pacinotti e Piazza Kennedy) raccogliendo le cinque opere murali realizzate dalla Edf Crew a Pontedera dal 2015 ad oggi. Un percorso artistico che ha il suo fulcro nel Manifesto per l'Arte sociale, l'idea che attraverso l'arte dei murales e attraverso i messaggi contenuti in queste opere si possa modificare positivamente l'aspetto e il clima dei luoghi toccati (edifici e parchi pubblici, quartieri popolari).

