Il Museo delle Navi antiche si potenzia e amplia gli orari di apertura

Più di 21.000 visitatori, con medie che oltrepassano i 400 accessi durante i weekend. Questo il bilancio, in numeri, dei primi sei mesi di apertura del Museo delle Navi Antiche di Pisa. Nei prossimi mesi verrà l'orario di apertura verrà esteso a sei giorni su sette. Il museo, grazie ai finanziamenti statali, verrà infatti ulteriormente potenziato, completando gli apparati didattici e il restauro dei materiali esposti: verrà dotato di una sala conferenze da 250 posti e un’area mostre. Sarà inoltre riaperto al pubblico il parco retrostante il museo, originaria sede dell’Orto Botanico medievale, negli orari di apertura della struttura.

"Un’amplissima risposta di pubblico - dichiara il soprintendente Andrea Muzzi - che ci riempie di soddisfazione. Anche con la collaborazione del Comune di Pisa sarà possibile, nei prossimi mesi, estendere l’orario di apertura, consentendoci di rafforzare un polo, quello degli Arsenali Repubblicani e Medicei, che contribuirà alla valorizzazione di un’area a lungo rimasta fuori dall’asse turistico convenzionale della città. Quello delle Antiche Navi pisane è, per di più, un museo archeologico ‘vivo’: oltre a raccontare millenni di storia di Pisa attraverso gli scavi e i processi di restauro dei reperti, gli Arsenali mettono a disposizione aree, come quella del corridoio centrale, per opere ed esposizioni contemporanee, rendendolo un ulteriore e irrinunciabile traino per lo sviluppo del tessuto culturale cittadino".

"Il Comune - aggiunge il sindaco Michele Conti - è al fianco della Soprintendenza e della direzione del Museo per organizzare iniziative di visibilità in favore dell’istituzione Museale e di conseguenza alla città. Penso, per fare un esempio, al recente sostegno che abbiamo dato per la partecipazione del Museo delle Navi Antiche di Pisa alla Borsa Internazionale del Turismo Archeologico di Paestum e ad altre iniziative che concorderemo per i prossimi mesi. Questo Museo è una svolta per il turismo pisano, soprattutto per far conoscere ai visitatori i tesori del circuito dei Lungarni, aumentando l’offerta culturale anche al di fuori della Piazza dei Miracoli. Ringrazio il dottor Muzzi e il dottor Camilli per il lavoro svolto fino ad oggi e per le iniziative già programmate nei prossimi mesi".

Le novità non finiscono qui: "Con piacere - dice il direttore del museo, Andrea Camilli - annunciamo ufficialmente l’inizio dei lavori per la sede definitiva del Centro di Restauro del Legno Bagnato attualmente ospitato nei capannoni industriali di San Rossore. Si tratta di una realtà riconosciuta a livello internazionale nell’ambito del restauro del legno archeologico. Grazie ai finanziamenti del MiBACT, si è avviata la ristrutturazione dei locali dell’ex convento di San Vito adiacenti al Museo delle Navi Antiche, che ospiterà il complesso dei laboratori. Sarà un innovativo hub di formazione che fornirà sede, attrezzature e know how ad enti di formazione terzi, sia nell’ambito dell’istruzione di livello universitario (Università, Istituti d’arte) per la qualifica di restauratore, sia nell’ambito della formazione professionale (Regione, Istituti di formazione) per la qualifica di assistente restauratore".

Numerosi anche gli eventi in calendario nei prossimi mesi, tra convegni, attività didattiche, esposizioni e presentazioni di libri. A partire dal 28 febbraio si avvierà Non solo tutela: attività di ricerca nelle province di Pisa e Livorno, ciclo di conferenze a cura della Soprintendenza, in programma tutti i venerdì.

L’esposizione è aperta al pubblico il venerdì, sabato e domenica dalle 10.30 alle 18.30 e il mercoledì dalle 14.30 alle 18.30 (info e contatti: info@navidipisa.it e tel. 050 8057880. Per gruppi e scuole: prenotazioni@navidipisa.it e tel. 050 47029. Tutte le informazioni su www.navidipisa.it).