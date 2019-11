Museo delle Navi Antiche: mille visitatori per il ponte di Ognissanti

Mille visitatori nel weekend lungo di Ognissanti, che si aggiungono ai 12mila che hanno visitato il museo dall’inaugurazione di giugno 2019. Sono i numeri del Museo delle Navi Antiche di Pisa. L’interessamento per l’esposizione in questi mesi è arrivato da tutto il mondo, con visitatori provenienti da Germania (27%), Inghilterra (18%), a cui seguono Francia, Spagna, USA, Olanda, Russia, Belgio; tra gli ospiti illustri anche la Regina Beatrice d’Olanda.

Il complesso delle Navi Antiche di Pisa, il più grande museo di imbarcazioni antiche esistente, con i suoi 4700 metri quadri di superficie espositiva, raccoglie 800 reperti, esposti in 47 sezioni divise in 8 aree tematiche con sette imbarcazioni di epoca romana, databili tra il III secolo a.C. e il VII secolo d.C., di cui quattro sostanzialmente integre. Inaugurata lo scorso 16 giugno dopo più di vent’anni di ricerca e restauro, l’area degli Arsenali Medicei accompagna i visitatori in un vero e proprio viaggio attraverso più di mille anni, fatto di commerci e marinai, rotte e naufragi, navigazioni, vita di bordo e della storia della città di Pisa.

La concessione del museo è affidata a Cooperativa Archeologia. L’esposizione è aperta al pubblico il mercoledì dalle 14.30 alle 18.30; il venerdì, il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 18.30. Tantissime sono anche le attività rivolte alle scuole con laboratori didattici. Queste le info e i contatti per visitare il museo: info@navidipisa.it e tel. 0508057880. Per gruppi e scuole: prenotazioni@navidipisa.it e tel. 050 47029. Tutte le informazioni su www.navidipisa.it.