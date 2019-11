Il Museo delle Navi Antiche di Pisa tra i big del turismo archeologico

Il Museo delle Navi Antiche di Pisa a Paestum (Salerno) tra i big del turismo internazionale: appuntamento alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico dal 14 al 17 novembre con centinaia di espositori da oltre 20 paesi esteri, più di 70 conferenze e incontri, decine di migliaia tra visitatori, buyer ed operatori da tutto il mondo. La partecipazione di Cooperativa Archeologia, che gestisce il museo con la direzione della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Pisa e Livorno, e ha seguito il progetto di recupero e restauro delle navi, è promossa dal comune di Pisa che investe in quello che attualmente è il più grande museo di imbarcazioni antiche esistente con un’esposizione che in soli cinque mesi di attività ha oltrepassato le 13mila presenze, proponendolo come polo catalizzatore per l’intero territorio.

Inaugurato lo scorso giugno, il complesso agli Arsenali Medicei sul Lungarno pisano racconta un millennio di commerci e marinai, rotte e naufragi, navigazioni, vita di bordo e della storia della città di Pisa, attraverso più di 800 reperti. La Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, unico salone espositivo al mondo del patrimonio archeologico e di ArcheoVirtual, l’innovativa mostra internazionale di tecnologie multimediali, interattive e virtuali, è una ulteriore opportunità per il polo pisano di porsi in un asset strategico per il turismo internazionale.

"La recente apertura del Museo delle Navi Antiche di Pisa - dice Paolo Pesciatini, assessore al Turismo del comune di Pisa - senza dubbio contribuirà sempre di più a far crescere l’offerta turistica della città. Il sostegno alla partecipazione del Museo alla Borsa del Turismo Archeologico fa parte della nostra strategia di promozione turistica che, anche attraverso una adeguata pubblicizzazione del nuovo straordinario Museo, vuol far conoscere e diffondere le bellezze della città nella loro totalità. Infatti, a Paestum, presso lo stand che sarà allestito, oltre al materiale specifico del Museo stesso, ci sarà anche materiale promozionale dell’intero nostro territorio: città e litorale. In questo modo seguiamo il programma di promozione ‘Pi'a oltre la Torre' che mira a far conoscere ai visitatori l’offerta permanente e complessiva pisana. È il primo passo, questo, di una serie di azioni sinergiche e di collaborazioni, già avviate fra l’amministrazione comunale e il Museo, che saranno consolidate nel tempo e, quindi, nelle strategie future".

"Il Museo - dichiara Andrea Camilli, direttore scientifico del museo e responsabile di progetto per la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Pisa e Livorno - che presenta un approccio museografico innovativo, mirato alla 'sdrammatizzazione' del reperto ed alla sua ricontestualizzazione, si vuole porre come un rinnovato rapporto tra città e territorio".