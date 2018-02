Musica, Sanremo 2018: cinque giorni di applausi e interviste per i Crow's Wind

Durante la settimana del Festival di Sanremo la giovane band emergente pisana Crow's Wind si è esibita nella città dei fiori e delle canzoni raccogliendo consensi da parte del pubblico. Sono stati ospiti a 'Casa Siae', dove hanno suonato il loro pezzo inedito 'Respiro', poi si sono esibiti tutti i giorni al locale Stra-Ordinario aprendo il martedi la rassegna Stra-Live organizzata dalla Marco Balestreri Management e hanno suonato al Sottocoperta, in una rassegna in collaborazione con Riserva Sonora, MEI e Audiocoop.

Dopo i live del primo giorno sono iniziate le interviste, più di 20 con tante tv presenti in città, che sono durate per tutta la settimana e per una band così giovane è stato un momento emozionante che non si aspettavano, ma che hanno saputo gestire senza intoppi. I ragazzi, d'età che va dai 16 ai 18 anni, in meno di un anno sono arrivati in finale a concorsi toscani fino ad arrivare alle prime selezioni toscane organizzate da Refrain, che li ha portati in finale al concorso Area Sanremo (unico concorso che porta due giovani al Festival nelle nuove proposte) quarti classificati al European Social Sound di Perugia al locale Urban.

La band ha all'attivo tante date in locali e feste private, dove sono stati apprezzati per la musica live suonando cover e brani inediti. Il loro genere è un pop rock melodico. La formazione è composta da Marina Giusti la cantante, Federica Sutera la bassista, Gianluca Leoncini il chitarrista e Alessandro Leoncini il batterista. Ragazzi impegnati nella musica a 360°, Marina, Federica e Alessandro frequentano il liceo musicale di Pisa 'Carducci' e accademie private di strumento e canto, il chitarrista Gianluca ha frequentato l'accademia Lizard e attualmente impegnato in un'altra accademia privata per prendere il diploma. Attualmente lavorano al loro primo disco interamente scritto musica e parole da loro.