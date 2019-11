Con l'app 'MyDentist' un aiuto alla prevenzione odontoiatrica per i bambini con spettro dell'autismo

Un progetto di ricerca con apporti multidisciplinari, che in poco tempo ha saputo trasformarsi in un percorso concreto e innovativo per facilitare la cura e la prevenzione odontoiatrica nei pazienti con autismo attraverso l'uso della tecnologia, in particolare per quanto riguarda i bambini. E' 'MyDentist', frutto della collaborazione fra il dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa, l’istituto di Informatica e telematica del Cnr, la unità operativa di Odontostomatologia e chirurgia del cavo orale dell’Aoup e l'associazione 'Autismo Pisa Aps' (Pisa – Valdera - Valdicecina).

Il progetto è nato nel 2016 con una tesi congiunta tra odontoiatri ed esperti informatici. Dopo la laurea, le dottoresse Mariasole Bondioli (Informatica umanistica) e Francesca Pardossi (Odontoiatria) hanno continuato a lavorare sotto la direzione della professoressa Maria Rita Giuca, dell'unità operativa di Odontostomatologia e chirurgia del cavo orale, della professoressa Susanna Pelagatti, del dipartimento di Informatica, e con la partecipazione delle dottoresse Maria Claudia e Marina Buzzi, oltre che dell'ingegnere Caterina Senette, dell'Iit-Cnr. Sono poi stati coinvolti nel programma il dottor Antonio Narzisi, dell'Irccs Stella Maris, le logopediste Benedetta Vagelli e Valentina Semucci, della Asl-Nord Ovest, la psicologa Martina Pinzino, l’ingegnere Lucia Billeci, di Ifc-Cnr, e l'informatico Fabio Uscidda.

'MyDentist' è cresciuto in brevissimo tempo diventando un vero e proprio servizio a disposizione della collettività, tanto che oggi sono più di 130 i pazienti con autismo, compresi tra i 3 e i 22 anni, che usufruiscono della relativa app.

"Far accettare la figura del dentista ai bambini con spettro dell’autismo - hanno sottolineato le professoresse Giuca e Pelagatti, responsabili del progetto - non è per niente scontato, così come non è sempre agevole poter intraprendere percorsi di prevenzione per mantenere la salute del cavo orale. Basandosi sull’utilizzo di una grande quantità di materiale multimediale, la web application 'MyDentist' supporta gli odontoiatri nella gestione di un percorso personalizzato per ogni piccolo paziente, in modo da metterlo a suo agio in un contesto per quanto possibile piacevole e amichevole e da facilitare un approccio collaborativo".

"Il percorso per arrivare alla definizione e allo sviluppo della app - hanno aggiunto le due professoresse - è stato molto faticoso, ma i risultati ottenuti sono davvero straordinari, a dimostrazione di un progetto di ricerca e poi di un servizio che ha saputo operare per migliorare la vita concreta delle persone e soprattutto dei più deboli".