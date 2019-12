'Natale Insieme': pranzo dei poveri alle Officine Garibaldi

Si è tenuto oggi 20 dicembre a Pisa alle Officine Garibaldi il 'Pranzo dei Poveri', offerto da Paim e Caritas Diocesana, con il sostegno di Fondazione 'Il Cuore si scioglie'. Circa un centinaio i presenti, fra gli ospiti che abitualmente frequentano le mense della Caritas Diocesana di Pisa, principalmente persone senza fissa dimora, gli operatori e i ragazzi del servizio civile. Il pranzo è un appuntamento storico, che vede anche la collaborazione con gli studenti dell’Istituto Alberghiero Matteotti. Due le classi coinvolte: una si è occupata della cucina e ha preparato un menu delle feste, un’altra ha organizzato e seguito il servizio in sala.

I pranzi di Natale per chi vive una situazione di difficoltà, come quello che si è svolto oggi a Pisa, quest’anno vedono il contributo della Fondazione 'Il Cuore si scioglie' e dei soci e dei clienti di Unicoop Firenze. Con la campagna 'Natale Insieme', partita lo scorso primo dicembre e che durerà fino al 24 dicembre, chiunque, facendo la spesa, può sostenere il progetto di regalare un pasto caldo a chi ha bisogno alle casse dei Coop.Fi con almeno un euro o 100 punti della carta socio. La Fondazione 'Il Cuore si scioglie' raddoppia quanto raccolto: a Pisa ad oggi le donazioni ammontano a 4mila euro.

Il prossimo appuntamento è il 25 dicembre: il pranzo di Natale della Comunità di Sant’Egidio, che a Firenze raccoglierà 800 persone nella Basilica di San Lorenzo e altre 200 a Spazio Reale a San Donnino. Le donazioni, dopo aver offerto un Natale sereno e in compagnia a chi vive in povertà, da gennaio continueranno ad alimentare l’assistenza ai senza fissa dimora e agli ultimi della società.

"L’emergenza alimentare sotto Natale diventa anche emergenza solitudine e un pasto caldo in più, consumato insieme, può fare la differenza per chi vive in condizioni di disagio - afferma Giulio Caravella, consigliere Fondazione 'Il Cuore si scioglie' - con il progetto Natale Insieme, in collaborazione con Caritas e altre associazioni sul territorio, e grazie alla generosità dei nostri soci e clienti e con il raddoppio vogliamo regalare un po’ di serenità a chi sta vivendo momenti difficili, un impegno che intendiamo portare avanti per tutto il 2020". L’impegno della Fondazione dura tutto l’anno, con le campagne di solidarietà e le due raccolte alimentari di marzo e ottobre, che mobilitano migliaia di volontari e raccolgono centinaia di tonnellate di generi alimentari.