'Nati per Leggere': donati libri ai 588 nuovi bambini del 2018

'Nati per Leggere' ha l'obiettivo di promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita, per sviluppare capacità intellettive ed emotive fin dalle prime fasi della crescita. Per questo la Biblioteca Comunale SMS ha aderito, fin dalla sua apertura, a questo programma nazionale, dando vita a una rete che si è ampliata nel corso degli anni, mettendo in campo anche l’iniziativa del 'Dono del Libro'. L'Amministrazione Comunale ha così deciso di donare ai nuovi nati nell’anno 2018 un libro.

"Il dono di un libro ai nuovi nati, così come gli alberi che abbiamo piantato simbolicamente per i bambini nati nel 2018 - spiega il sindaco Michele Conti - rappresentano tutti investimenti e attenzioni che l’amministrazione rivolge alle nuove generazioni della nostra città. Ampliare il patrimonio arboreo della città e dei quartieri, così come arricchire il patrimonio culturale di ogni bambino all’interno della sua famiglia, sviluppando il suo apprendimento alla lettura, la sua curiosità e immaginazione, significa fare investimenti che guardano lontano, ai cittadini di domani. Ringrazio tutti i soggetti coinvolti nel progetto di promozione della lettura per aver creato un contesto sociale, scolastico e culturale di riferimento per le famiglie deinuovi nati, che rappresenta un investimento fra i più importanti che una comunità interessata al futuro possa fare".

"Grazie alla collaborazione tra personale della Direzione Cultura, dell’SMSBiblio, educatrici degli Asili Nido e volontari dell’associazione Nati per Leggere - ha commentato l’assessore alle politiche educative Rosanna Cardia - è stato possibile dar vita ad una rete di relazioni che circondano le famiglie dei nuovi nati, mettendo a disposizione spazi, occasioni e stimoli per promuovere la lettura nelle primissime fasce d’età, come momento non solo di crescita cognitiva del bambino, ma anche di sviluppo emotivo, che ha una forte valenza in ambito educativo".

La donazione interesserà complessivamente 588 bambini nati nel 2018 che potranno ritirare i libri presso la Biblioteca SMS negli orari di apertura al pubblico, lunedì dalle ore 9 alle ore 14, dal martedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 19.30 (orario continuato) e sabato dalle ore 14 alle ore 19.30. I libri scelti per essere donati, selezionati da 'Nati per Leggere' in edizione speciale per le varie fasce di età (6 mesi, 1 anno, 18 mesi) sono: 'Whisky il ragnetto', 'I puntini rossi', 'Bravo' e 'Gnam' (questi due pubblicazioni Inobook per bambini con difficoltà di comunicazione), 'Buongiorno sole e buonanotte luna', 'L’uccellino di fa' e 'Le mani di papà'.

Il programma di 'Nati per Leggere', nato dalla collaborazione tra l'Associazione Italiana Biblioteche, l'Associazione Culturale Pediatri e il Centro per la Salute del Bambino di Trieste, è attivo su tutto il territorio nazionale con circa 800 progetti locali che coinvolgono più di 2000 comuni italiani. I progetti locali sono promossi da bibliotecari, pediatri, educatori, enti pubblici, associazioni culturali e di volontariato. Il progetto, che quest’anno compie 20 anni, coinvolge oltre al personale della biblioteca anche la rete dei pediatri di base, delle educatrici degli asili nido e un gruppo di volontari di 10 persone che partecipa con le letture a voce alta presso la SMSBiblio e il reparto di Pediatria del Santa Chiara.