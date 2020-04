Emergenza Coronavirus, in arrivo una navetta straordinaria per il trasporto pubblico

Ctt Nord potenzia il servizio di trasporto pubblico per venire incontro anche alle necessità di spostamento manifestate dalla cittadinanza: a partire da lunedì 27 aprile sarà attivato il servizio 'Navetta E straordinario', che prevede il collegamento tra il quartiere di La Fontina (San Giuliano Terme) e la zona del parcheggio di via Paparelli con la Stazione centrale. Il presidente di CTT Nord, Andrea Zavanella, spiega che "non si tratta della riattivazione della Navetta E con le frequenze ed i percorsi normali, bensì di un collegamento alternativo che permette di collegare il settore Nord-Est della città, partendo dalla località La Fontina/Park Paparelli, con la stazione. Questa linea straordinaria consente sia il trasporto diretto per l'utenza residente e lavorativa, sia la possibilità di cambio con gli altri servizi".

Tale struttura del servizio è stata imposta dalla necessità di utilizzo di mezzi più capienti rispetto a quelli ordinariamente utilizzati per la Navetta E, al fine di permettere una maggiore capacità di trasporto nel rispetto delle correnti disposizioni inerenti il contenimento della diffusione epidemica da Covid-19. Gli orari previsti del servizio sono distribuiti nell'arco giornaliero per garantire il soddisfacimento delle esigenze di spostamento della clientela residente e lavorativa. "Dopo aver raccolto diverse segnalazioni da parte dei cittadini residenti nella zona de La Fontina che lamentavano il disagio dovuto alla soppressione del servizio svolto dalla Navetta E - spiega l'assessore alla Mobilità del Comune di Pisa Massimo Dringoli - come amministrazione ci siamo fatti carico del problema e abbiamo studiato una soluzione, insieme a Ctt Nord, per rispondere alle esigenze della cittadinanza".

