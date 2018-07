Carnevale di Marina: navette gratuite fra Pisa ed il litorale

Due navette gratuite che collegheranno Pisa (dal capolinea della Sesta Porta) al porto di Marina a ritmo continuo, dalla 19.50 alla mezzanotte. Questo il servizio ad hoc che Confesercenti Toscana Nord ha chiesto ed ottenuto dal Comune in occasione delle due sfilate del Carnevale di Marina, il 28 luglio e il 4 agosto.

La prima navetta gratuita partirà alle 19.50 da Pisa, la seconda alle 20.10; da quel momento il collegamento sarà continuativo fino alle 00.13 quando partirà da porto l'ultimo bus per Pisa. A queste navette si aggiungono poi le corse di linea, a pagamento, con l'ultima da Marina alle 00.29.

"Un ringraziamento agli assessori Pesciatini e Dringoli - dice il presidente di Confesercenti area pisana Luigi Micheletti - che hanno accolto la nostra richiesta e si sono prodigati per predisporre un servizio di collegamento per il litorale in queste due serate in cui arriveranno migliaia di persone".

Confesercenti Toscana Nord e Centro commerciale naturale hanno inoltre predisposto, grazie al contributo di Nuova Kros, un palco di 6 metri per 8 in piazza Gorgona per permettere la visione del corso alle persone disabili. Infine i coriandoli per tutti i carri saranno offerti dalla tabaccheria di Marco Sagliocco presente anche nei corsi con un proprio gruppo mascherato.