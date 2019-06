Bus gratis per il litorale, Trapani (Pd): "Stalli bianchi barattati con le navette"

E' polemica sulla mancanza del servizio delle navette gratuite per il litorale a stagione estiva ormai iniziata. "L' anno passato si era costruita una strategia per la quale con l'estensione delle strisce blu e dei permessi su tutto il litorale per i residenti si era inteso favorire la sosta dei residenti stessi e con le facilitazioni tariffarie (fino alla gratuità) si era costruito un sistema di incentivazione del trasporto pubblico al fine di offrire modalità di trasporto diverse dalla sola auto privata - afferma il consigliere comunale del Partito Democratico Matteo Trapani - il tutto in attesa che sia realizzata la ciclopista del trammino, ancora da appaltare con notevole ritardo nonostante progetti conclusi e finanziamenti regionali già attivati da tempo. Tutto questo - prosegue - perchè da parte della nuova amministrazione non esiste una volontà di amministrare il Comune di Pisa, ma solo di apparire sui giornali con qualche aiuola o altri progetti della vecchia Giunta".

"L’assessore Dringoli non può seriamente pensare di cavarsela dicendo che si deve aspettare oltre metà luglio per la nuova variazione di bilancio, perchè l’estate comincia a giugno e questa verità non è certo una qualche decisione dettata dalla precedente amministrazione - aggiunge Trapani - ai commercianti era stato detto che da aprile-maggio sarebbero state gratuite le navette per il litorale e invece non è stata neanche pulita la pista ciclabile su via del Tirreno infestata dagli arbusti. Si assumano le loro responsabilità e comincino a governare seriamente il Comune, senza promesse facili come gli stalli bianchi al litorale".

"E parlando proprio di questo - conclude il consigliere dem - qualcuno ha anche avanzato l’ipotesi che forse, con il fatto che sono stati tolti diversi stalli blu, si è barattata la navetta con gli stalli bianchi. Che dire? Attendiamo agosto per vedere quali novità ci si presenteranno".