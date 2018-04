Aeroporto, la denuncia degli Ncc: "Maggiori richieste ma posti dimezzati"

Posti nettamente diminuiti e scatta la protesta. La denuncia di ciò che è avvenuto all'aeroporto 'Galilei' di Pisa è dell'associazione Azione Ncc che spiega come siano stati quasi dimezzati i parcheggi riservati alle auto Ncc allo scalo pisano: "Senza alcuna concertazione e senza alcun preavviso i posti sono passati da 18 a 10, un numero assolutamente insufficiente per lo scalo più importante della Toscana, che conta più di 4 milioni di passeggeri ogni anno. Lavorare è diventato per noi impossibile: chiediamo subito altre postazioni” dice Giorgio Dell'Artino, presidente dell'associazione.

Non è la prima volta che i posti riservati alle auto degli Ncc sono stati ridotti. Già in occasione della riqualificazione dell'area i parcheggi, sottolineano sempre dall'associazione dei 'noleggi con conducente', sono passati da 25 a 18. "L'ulteriore ridimensionamento degli spazi, pochi giorni fa, ha fatto spazio ad altri mezzi a danno della nostra categoria. Mentre rimangono invariati i 30 posti circa riservati ai taxi. Nel momento in cui il lavoro è poco riusciamo con difficoltà a organizzarci, ma con l'arrivo dell'alta stagione - continua Dell'Artino - è insostenibile e così rischiamo di offrire un servizio peggiorativo ai passeggeri”.

La situazione all'aeroporto 'Galileo Galilei' si sarebbe ulteriormente complicata da quando il Comune ha vietato l'accesso ai bus che devono sostare per accogliere i turisti nel parcheggio scambiatore del Pisa Mover. “Questo cambiamento ha portato un aumento della richiesta di Ncc da parte di gruppi che preferiscono dividersi fra più veicoli piuttosto che prendere il bus - dice Giorgio Dell'Artino, presidente dell'associazione Azione Ncc - un cambiamento che potrebbe apparentemente sembrare positivo per gli Ncc ma in realtà lo è solo nell'immediato. Siamo convinti che così si penalizzi la libera circolazione dei turisti, che a lungo andare potrebbero trovare più convenienti altre destinazioni”.