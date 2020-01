Coronavirus: negativa la turista cinese ricoverata a Pistoia

Scongiurato il coronavirus in Toscana. Come riporta FirenzeToday infatti non è stata colpita dal micro organismo, che sta provocando un'epidemia in Cina, la turista cinese di 53 anni ricoverata in isolamento, da lunedì 27 gennaio, nel reparto di malattie infettive dell'ospedale San Jacopo di Pistoia. La donna è risultata negativa al virus, all'esito delle analisi effettuate all'ospedale Spallanzani di Roma.

La donna, originaria della regione cinese da cui si è diffuso il virus, era stata ricoverata dopo essersi sentita male nell'area di servizio di Serravalle Pistoiese, mentre si trovava in pullman con un gruppo di 22 suoi connazionali, alloggiato a Lucca. Il bus proveniva da Firenze, ed era diretto a Pisa quando si è fermato.

La donna, ha spiegato l'Asl, "accusava una sintomatologia simil influenzale con lieve rialzo febbrile". I sanitari hanno subito attivato le procedure previste dal protocollo ministeriale per questi casi. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica di Pistoia e diverse pattuglie della Polstrada. L'area di servizio era stata isolata in entrambe le direzioni, gli ingressi chiusi.