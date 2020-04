Negozi aperti, presidio in Piazza Duomo e post sui social: i commercianti pronti a manifestare

Dopo aver lanciato la necessità di una mobilitazione per la riapertura dei negozi, Confcommercio Provincia di Pisa delinea il modo in cui la protesta sarà realizzata dagli imprenditori il prossimo 4 maggio, data in cui partirà la cosiddetta 'fase 2', ma non per gli esercizi commerciali, che rimarranno ancora chiusi secondo la normativa stabilita dal Governo.

"Se non verranno accolte le nostre richieste di anticipare le date di apertura di negozi e pubblici esercizi - spiega il direttore Federico Pieragnoli - a partire dalle 10 di lunedì 4 maggio i commercianti terranno simbolicamente aperta la loro attività per l'intera mattinata". Lo scopo è "dimostrare che nonostante tutto si può ripartire nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza".

"Il momento culminante sarà proprio a Pisa - prosegue Pieragnoli - dove abbiamo richiesto al Prefetto la possibilità di mettere un tavolo in Piazza del Duomo, nei pressi della Torre di Pisa, al quale siederanno le massime autorità cittadine. Proprio ai piedi del monumento riconosciuto e ammirato in tutto il mondo si alzerà la voce che chiede la riapertura per le imprese del nostro territorio, e anche in altri punti della città saranno allestiti tavoli della manifestazione con la presenza delle autorità".

La campagna d'opinione sarà sostenuta sui social network: "I commercianti scatteranno foto, selfie e realizzare persino video con l'insegna della propria attività, postandola sul proprio profilo Facebook con l'hashtag #riapriamoilcommercio. Non c'è un minuto da perdere - conclude il direttore di Confcommercio - la nostra richiesta è fondamentale per la sopravvivenza delle imprese pisane e mai come in questo momento c'è bisogno che il mondo del commercio faccia sentire la propria voce. C'è in gioco l'esistenza stessa di un mondo fatto di negozi, botteghe e attività, per questo abbiamo coinvolto in prima persona gli imprenditori in questa iniziativa".