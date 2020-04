'Negoziovicino.it': la spesa al tempo del Coronavirus si fa online

"L'emergenza Coronavirus ci ha messo di fronte, forzatamente, anche a un nuovo modo di guardare all'economia locale: e le idee propositive e brillanti non mancano, per fortuna. E' una delle buone notizie in assoluto, che arrivano in questo periodo così complesso": con queste parole il sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori parla della nascita di NegozioVicino.it, un nuovissimo ecommerce su cui sono già approdate anche alcune attività vecchianesi. Si tratta infatti di una piattaforma web gratuita, un sistema innovativo per venire incontro ai negozi ed a coloro che desiderino, per mille motivi, fare la spesa on-line. "Un sistema utile con uno sguardo importante verso la sostenibilità, verso il Km zero" afferma l'assessora alle Attività produttive Lara Biondi..

"Ciò che sono riusciti a fare questi ragazzi, in poco tempo ed in maniera totalmente gratuita, è eccezionale e non solo in questo frangente emergenziale, ma rimarrà un servizio utile sempre e comunque" spiega l’assessora. Tommaso Pardi, Matteo Labellarte, Claudio Coli hanno scelto infatti di mettere a disposizione degli altri tempo e competenze, in un momento di grande difficoltà per tutti, e lo hanno fatto in maniera geniale. "Tra l'altro, pensando all'economia dei piccoli centri, ai negozi di vicinato che in questa crisi sono stati riscoperti da molte persone e dei quali oggi vediamo l'importanza".

"Una start-up, tre esperti legati oltre che dalla professione, dall'ideale della condivisione come sostegno ad una società che fino ad oggi pareva impregnata di un individualismo disarmante - prosegue Lara Biondi - un servizio offerto che mi auguro possa diventare sempre più potenziato e incrementato di negozi. Tutti i negozianti possono iscriversi, indipendentemente da ciò che vendono: l'iscrizione al sito è semplice e gratuita, inoltre la disponibilità personale di questi ragazzi arriva fino a dare un'assistenza puntuale a chiunque ne abbia bisogno. Quindi l'invito a tutti è di provare almeno a contattarli perché credo che questa sia un'iniziativa meritevole e un'importante opportunità per ogni negozio". L'amministrazione vecchianese ringrazia i creatori della piattaforma, e si complimenta con loro anche per le precedenti iniziative, sempre in campo web, legate al riciclo, al riuso dei prodotti e alla raccolta rifiuti. Per le attività commerciali che vogliono aderire e per i clienti che lo vogliono utilizzare per la loro spesa online, tutti i dettagli qui.