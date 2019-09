'Nel presente': presentata la prossima stagione teatrale della Fondazione Sipario

"Viva il teatro, viva la cultura...viva!". Si racchiude in questo slogan la stagione 2019-2020 della Città del Teatro di Cascina, presentata questa mattina, giovedì 19 settembre, da Antonia Ammirati (presidente della Fondazione Sipario Toscana) e Luca Marengo (direttore artistico della Fondazione).

La struttura di via Toscoromagnola dal 9 novembre, data della prima alzata di sipario, ospiterà 12 appuntamenti serali che accompagneranno gli spettatori fino al 23 aprile 2020. Accanto agli appuntamenti inseriti nel cartellone denominato 'Nel presente', il teatro di Cascina offrirà anche i consueti spettacoli e laboratori dedicati ai più piccoli.

"Siamo una produzione teatrale per bambini e ragazzi - specifica Antonia Ammirati - il filo conduttore della nostra offerta quindi deve essere costantemente attento alle esigenze e alle richieste del pubblico più giovane". Infatti dal 27 al 29 settembre (compresi) tutti i locali della Città del Teatro verranno colorati e animati dal festival 'La città dei bambini': dalle 15 del primo giorno fino alle 17 del terzo, spettacoli, approfondimenti e laboratori - "rigorosamente gratuiti", specifica Luca Marengo - intratterranno i più piccoli.

"L'ultimo bilancio della Fondazione si è chiuso con un utile di 40mila euro", commenta la presidente Ammirati. "Ciò significa che il Teatro di Cascina funziona: gli spettatori complessivi della scorsa stagione hanno fatto registrare duemila unità in più rispetto al 2017-2018. E' per questo motivo che, dopo aver confermato la grande qualità degli spettacoli serali, abbiamo deciso di potenziare l'offerta per le fasce di età più giovani arrivando a 94 appuntamenti". La Fondazione Sipario Toscana va alla ricerca dell'inclusione e della divulgazione della cultura attraverso il palcoscenico e le attività collaterali, rivolte principalmente agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado del territorio cascinese: "Il simbolo della campagna 2019-2020 è un occhio spalancato - prosegue Antonia Ammirati - fisso sul presente e proteso verso il futuro. Il teatro deve sforzarsi di stare al passo con i tempi: soltanto così può risultare attuale e intercettare l'interesse e l'attenzione delle nuove generazioni".

Il filo conduttore che accompagnerà gli spettatori lungo i 12 spettacoli serali è la contemporaneità, declinata secondo le parole del filosofo Giorgio Agamben: "Contemporaneo non è colui che cerca di coincidere e adeguarsi al suo tempo, ma chi aderisce a esso attraverso una sfasatura e un anacronismo". "Seguendo questo concetto - puntualizza Marengo - ciascuno spettacolo cercherà di analizzare la realtà odierna insieme al pubblico attraverso dei filtri interpretativi".

La stagione del Teatro di Cascina sarà finanziata da 260mila euro provenienti dalle casse del Comune di Cascina, il quale contribuirà con ulteriori 20mila euro alla realizzazione della "Città dei bambini": "Il teatro è un patrimonio del nostro territorio - commenta il sindaco cascinese Dario Rollo - la Fondazione con impegno e sacrificio sta riuscendo a riportarlo al centro del tessuto sociale e culturale. Al di là di ogni colore o appartenenza politica, il comune sarà sempre al fianco di chi cerca di dare vita a produzioni di grande qualità". Sulla stessa lunghezza d'onda anche Leonardo Cosentini, assessore alla Cultura e all'Istruzione di Cascina: "La più grande ricchezza dell'umanità sono i bambini. Perciò l'azione della Fondazione deve essere supportata con entusiasmo e serietà da parte di tutte le istituzioni. Il Teatro di Cascina è una delle migliori espressioni delle incredibili potenzialità del nostro territorio".

La stagione 2019-2020

Gli appuntamenti serali:

9 novembre 2019 "Coppia aperta quasi spalancata", di Dario Fo e Franca Rame, con Chiara Francini e Alessandro Federico, regia di Alessandro Tedeschi;

Gli abbonamenti saranno in vendita dal 27 settembre alla Città del Teatro dal lunedì al giovedì e il sabato mattina. Questi i prezzi:

- intero 140 euro

- ridotto (Under 30, Over 65, disoccupati, inoccupati, abbonati alla Stagione Concerti della Normale) 125 euro

- ridotto soci Unicoop Firenze 115

Dal 14 ottobre alla Città del Teatro, in biglietteria nei giorni di spettacolo, sul sito www.ticketone.it e nelle rivendite del circuito Box Office Toscana, saranno disponibili anche carnet e tagliandi singoli.

Il cartellone degli spettacoli della 'Domenica a teatro' prenderà il via domenica 13 ottobre e terminerà domenica 29 marzo. Ci saranno due date speciali nel programma: giovedì 31 ottobre andrà in scena lo spettacolo "The house", una commedia horror in tema Halloween della compagnia danese Sofie Krog; domenica 6 gennaio 2020 ci sarà il tradizionale appuntamento con la Befana a teatro insieme allo spettacolo "Sconcerto d'amore". Gli abbonamenti al cartellone saranno in vendita dal 7 ottobre.

Per tutte le informazioni riguardanti i biglietti e gli spettacoli, la Fondazione Sipario Toscana rimanda ai seguenti riferimenti:

- telefono 050 744400, 345 8212494

- biglietteria@lacittadelteatro.it

- www.lacittadelteatro.it