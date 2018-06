Neonato morto dopo la caduta: l'elisoccorso non aveva l'incubatrice

Emergono nuovi dettagli sulla tragedia della sera del 26 maggio, quando il piccolo di due mesi scivolò dalle braccia del padre cadendo, per poi morire la mattina dopo all'ospedale Cisanello.

E' il quotidiano Il Tirreno ha riferire che dopo la visita medica del bambino al Pronto Soccorso e il trasferimento al Santa Chiara, sarebbe stato richiesto il trasporto con l'elisoccorso all'ospedale Meyer di Firenze, specializzato nelle cure pediatriche. Il Pegaso arrivato però non sarebbe stato dotato di incubatrice, strumento necessario per l'operazione. L'attivazione di un altro elisoccorso è stata poi inutile, in quanto il peggioramento delle condizioni del bimbo avrebbe poi reso troppo pericoloso il trasferimento.

Si aggiunge quindi questo tassello alla ricostruzione che stanno valutando gli inquirenti per attribuire eventuali responsabilità. Al momento il solo padre è indagato per omicidio colposo.