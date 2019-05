Ecco la NightLAM: di notte si viaggia gratis a bordo dell'autobus

E' entrata in funzione lo scorso venerdì 17 maggio la NightLAM Blu. Ogni venerdì e sabato, fino al 30 settembre, la navetta notturna gratuita consente di raggiungere i Lungarni partendo dal parcheggio scambiatore di Cisanello e da via Volpi (zona CNR).

Il servizio inizia alle 20.51 e segue il percorso: Park Cisanello (fronte Centro Commerciale), via Matteucci, via Nenni, via Luzzatto, via Volpi, via Garibaldi, Ponte della Fortezza, Lungarno Galilei, Lungarno Gambacorti, Lungarno Pacinotti, Lungarno Mediceo, Lungarno Buozzi, via Matteotti, via Matteucci, via Cisanello.

L’ultima corsa transita da Lungarno Pacinotti alle 2.30.