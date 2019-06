Rischio incendi, alte temperature in arrivo: la Regione sconsiglia abbruciamenti

L'incendio che ha colpito ieri il Monte Pisano e che ha riportato alla memoria, se mai ce ne fosse stato bisogno, la grande apprensione vissuta durante il terribile rogo dello scorso settembre, ha acceso i riflettori sul pericolo incendi connesso alle alte temperature estive.

Così, nonostante ancora non sia in vigore il divieto assoluto di abbruciamenti, date le alte temperature previste la Regione Toscana sconsiglia di metterli in pratica e di porre la massima attenzione nello svolgimento di qualsiasi altra attività all'aperto, proprio per evitare che una semplice distrazione possa provocare un incendio.