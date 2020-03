"Nobel per la pace a medici, infermieri e personale sanitario": la proposta di Italia Viva

Italia Viva, il partito lanciato dall'ex leader Pd Matteo Renzi, ha lanciato una campagna online sul proprio sito dal titolo 'Nobel a medici, infermieri e personale sanitario. Eroi contro il Coronavirus'. Lo scopo è proprio quello di far nominare gli operatori come i vincitori del noto premio, in virtù del grande lavoro fatto per il contrasto alla malattia diffusa e temuta in tutto il mondo.

"In questi giorni difficili per il Paese tutti noi siamo chiamati al rispetto delle norme decise dal Governo che si possono tradurre principalmente in 'dobbiamo restare a casa' - scrive in una nota Massimiliano Sonetti - ci sono, però, dei veri eroi quali medici, infermieri, personale sanitario, che con turni di 12 ore fatte in condizioni di stress, stanno curando le persone nei nostri presidi ospedalieri. Aderire a questa petizione è un modo per esprimere la nostra gratitudine ma anche per esprimere una vicinanza a tutto il sistema sanitario italiano chiamato ad una prova di responsabilità senza precedenti".