Incendio nella serata di ieri, 12 agosto, intorno alle 22, in via dei Salcetti a Nodica, nel Comune di Vecchiano. Ad andare a fuoco, per cause in corso di accertamento, una catasta di legna e materiale plastico. Sul posto sono intervenuti per spegnere il rogo i Vigili del Fuoco di Pisa. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio.