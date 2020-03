Peccioli: NoiPerVoi Onlus dona mille euro per l'acquisto delle mascherine

Nel giro di una settimana Peccioli ha messo in atto i primi interventi sul territorio per la lotta al Covid-19, come la distribuzione delle mascherine a tutta la popolazione del Parco Alta Valdera e l’attivazione di un punto di ascolto e sostegno psicologico a distanza. Su questa linea, condividendo le finalità dell’impegno, si è inserito il contributo che ha voluto dare la locale associazione di volontariato NoiPerVoi Onlus che ha donato mille euro per l’acquisto delle mascherine in via di distribuzione in questi giorni alle famiglie.

"L’Amministrazione Comunale - scrive il Comune in una nota - apprezza in modo particolare questo contributo da parte dell’associazione che dimostra come ognuno, nel suo piccolo e all’interno di una comunità unita, possa compiere la sua parte in questa particolare situazione. Questo di sicuro è il primo passo che avvia un impegno per il territorio che riguarderà tutto il Sistema Peccioli e che ha a che fare oggi con l’emergenza sanitaria, ma domani si tradurrà in emergenza economica e sociale".