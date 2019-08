Controlli in centro: donna segnalata per droga, sette nomadi identificate

E' stata denunciata all'Autorità Amministrativa, da parte della Polizia, una donna di 42 anni, nata a Livorno e residente a Carrara, trovata in possesso di un grammo di eroina durante i controlli del territorio della Polizia eseguiti ieri, 30 agosto.

In centro storico sono state anche identificate sette ragazze nomadi in stato di gravidanza. Sono risultate provenienti da campi nomadi della provincia di Roma ed al termine delle procedure di identificazione sono state riaccompagnate alla stazione ferroviaria per poter raggiungere il loro domicilio.