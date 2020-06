Acque Spa: nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione

Nella giornata di ieri 24 giugno, l’assembla dei soci di Acque SpA, gestore idrico del Basso Valdarno, ha approvato il bilancio d’esercizio 2019 ed eletto il nuovo consiglio d’amministrazione. Nella successiva riunione, il CdA, in forma totalitaria e all'unanimità, ha nominato presidente, vicepresidente e amministratore delegato della società. Per i primi due incarichi sono stati confermati rispettivamente Giuseppe Sardu e Giancarlo Faenzi, mentre per la carica di Ad è stato designato Fabio Trolese. L’ingegner Trolese subentra all’ingegner Annaclaudia Bonifazi, amministratore delegato di Acque dal gennaio 2019.

Fabio Trolese, padovano di origine, è nato nel 1968. Laureato in ingegneria civile idraulica presso l’Università di Padova, dopo una lunga esperienza nel settore privato, dal 2003 comincia a ricoprire incarichi di direzione in varie realtà del servizio idrico in provincia di Vicenza. Dal 2011 sino allo scorso marzo è stato presidente del consiglio di amministrazione di Viveracqua, società consortile di 12 gestori idrici veneti, con un bacino di 4,8 milioni di abitanti. Dall’aprile 2020, è dirigente di Acea SpA.

"Nel ringraziare l’ingegner Annaclaudia Bonifazi e il consigliere d’amministrazione uscente Rolando Pampaloni per il lavoro svolto - commenta Giuseppe Sardu - porgo a nome mio personale e di tutto il CdA i più sinceri auguri di buon lavoro all’ingegner Trolese. Il suo bagaglio di esperienza, competenza ed entusiasmo ci aiuterà a portare la nostra Azienda ancora più avanti e a dare risposte alle sfide che attendono il servizio idrico nel Basso Valdarno".

"Sono soddisfatto e onorato per l'incarico ricevuto in quest'azienda - sono le prime parole di Fabio Trolese - si tratta di un'esperienza stimolante che intendo condurre ricercando una proficua collaborazione con il presidente Sardu e con tutte le persone che lavorano nel Gruppo".

Completano il nuovo CdA di Acque i consiglieri Antonio Bertolucci, Giuseppe Cartelli, Andrea De Caterini, Piero Ferrari, Giovanni Guidi e Laura Meoli.