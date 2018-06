Non rispetta l'affidamento in prova ai servizi sociali: 30enne in carcere

Nel pomeriggio di ieri, 25 giugno, i Carabinieri di Tirrenia hanno arrestato un italiano di trent'anni, in ottemperanza al provvedimento di sospensione della misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali. L'uomo è stato quindi portato in carcere. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Sorveglianza, è scaturito dalle violazioni commesse dall'uomo alle prescrizioni a cui era sottoposto.