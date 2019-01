Castelfranco di Sotto, non rispetta gli arresti domiciliari: 29enne accusata per evasione

Nel pomeriggio di ieri, 24 gennaio, i Carabinieri di Castelfranco di Sotto hanno arrestati una 29enne italiana per evasione dalla detenzione domiciliare. La donna è stata sorpresa in località Montefalcone a bordo di un'autovettura condotta da altra persona, fuori dagli orari nei quali era autorizzata ad assentarsi dal domicilio. Dopo le formalità di rito, è stata riaccompagnata nella sua abitazione, in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna davanti al Tribunale di Pisa.