Non rispetta il divieto di dimora in provincia di Pisa: 31enne in carcere

I Carabinieri di Pisa, nell’ambito di un servizio di controllo sul rispetto delle misure cautelari imposte dall’Autorità Giudiziaria, hanno arrestato in flagranza di reato un 31enne guineano, pregiudicato e senza fissa dimora. I militari lo hanno rintracciato per eseguire la custodia cautelare in carcere, misura scatta dopo le le numerose violazioni del divieto di dimora in provincia compiute dall'uomo ed accertate dagli operatori. Ora il 31enne si trova in carcere al Don Bosco.