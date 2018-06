Montopoli, non rispetta più volte l'obbligo di dimora: ora è agli arresti domiciliari

Nella giornata di ieri, 13 giugno, i Carabinieri di San Romano hanno eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un albanese di 34 anni, per l'aggravamento dell'obbligo di dimora precedentemente disposto.

L'uomo è stato sorpreso più volte dai militari lontano dal comune di residenza, Montopoli in Val d'Arno e in particolare poche settimane fa è stato sorpreso a Quarrata. Dopo le formalità di rito, lo straniero è stato tradotto presso il domicilio in stato detentivo.