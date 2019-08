Non rispetta l'affidamento in prova ai servizi sociali: 28enne in carcere

Nella tarda mattinata di ieri, 20 agosto, i Carabinieri hanno arrestato a Pomarance un marocchino di 28 anni, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall'Ufficio di Sorveglianza di Pisa. L'uomo ha tenuto reiterati comportamenti contrari alle prescrizioni dell'affidamento in prova ai servizi sociali al quale era sottoposto. L'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato portato in carcere a Pisa.