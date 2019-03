Trovato a Pisa nonostante il divieto di dimora: ora è in carcere

Il Tribunale di Pisa, a seguito delle ripetute violazioni al divieto di dimora emesso nel 2018, ha disposto l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un soggetto indagato per il reato di spaccio. Nella serata di ieri, 6 marzo 2019, la Guardia di Finanza ha sorpreso l'uomo durante l'attività di controllo del territorio in piazza Santa Caterina. A quel punto i militari hanno dato esecuzione al provvedimento del Tribunale, procedendo all'accompagnamento del fermato al Carcere Don Bosco.