Non rispetta il divieto di dimora in provincia di Pisa: 39enne in carcere

Nel primo pomeriggio di ieri, 17 settembre, i Carabinieri di pisa hanno arrestato un italiano 39enne in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Pisa. L'uomo, già sottoposto al divieto di dimora nella Provincia di Pisa per reati contro il patrimonio, si è reso responsabile di plurime violazioni del provvedimento impostogli, con la conseguenza che l’Autorità Giudiziaria ha disposto una misura cautelare più restrittiva. E’ stato quindi portato nel carcere Din Bosco di Pisa.