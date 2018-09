Non rispetta la misura cautelare lieve per furto: arrestato, va in carcere

Finisce in custodia cautelare in carcere, per aver violato più volte l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. E' stato infatti arrestato ieri pomeriggio, 13 settembre, dai Carabinieri di Pisa, un 55enne italiano che nell'aprile scorso era stato sorpreso dopo aver commesso un furto in un negozio di via di Gello.

Da allora era gravato dalla ridotta misura cautelare. Dopo aver mancato di rispettare più volte la decisione del Giudice, così come riscontrato dai militari, gli stessi operatori hanno proceduto alla cattura. Ora l'uomo si trova al Don Bosco.