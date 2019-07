Stazione, non rispetta l'obbligo di dimora: 38enne finisce in carcere

Nella tarda mattinata di ieri, 18 luglio, i Carabinieri di Pisa in zona stazione hanno arrestato un italiano 38enne in esecuzione dell'ordinanza di sostituzione della misura dell'obbligo di dimora con quella della custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Pisa, a seguito delle ripetute violazione delle prescrizioni impostegli. L'uomo è stato tradotto presso il carcere Don Bosco.