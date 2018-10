Non rispettano l'obbligo di dimora a Pisa: per i due scatta il carcere

Nel pomeriggio di ieri, 8 ottobre, i Carabinieri di Tirrenia hanno tratto in arresto due italiani di etnia Rom di 20 e 18 anni per un ordine di carcerazione. I due giovani hanno violato più volte le prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria riguardo la misura dell'obbligo di dimora nel Comune di Pisa, inflitta per altri reati dal Tribunale di Livorno. Al termine delle formalità i due sono stati accompagnati in carcere.