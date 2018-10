Informazione del Comune di Pisa: più notizie sul sito, torna il servizio WhatsApp

Più informazione sul sito istituzionale del Comune di Pisa e ripartenza della messaggistica WhatsApp. Lo ha annunciato Palazzo Gambacorti, spiegando che "la rivista online Pisainformaflash, testata giornalistica registrata al Tribunale con marchio di proprietà del comune di Pisa, a partire da oggi non sarà aggiornata e rimarrà congelata fino a data da destinarsi".

La piattaforma delle notizie curate dal Comune sarà quindi quella del sito www.comune.pisa.it. "Un nuovo modo di veicolare le informazioni - scrive in una nota l'amministrazione - attraverso la fonte autorevole del sito istituzionale, che verrà monitorato costantemente per correggere eventuali criticità e apportare migliorie per le quali tutti i consigli e suggerimenti provenienti dai cittadini saranno ben accetti".

"L'ufficio stampa del Comune di Pisa - è l'intenzione - potrà così operare secondo i tradizionali canoni di comunicazione di un ente pubblico, pur ospitando sulla homepage del sito istituzionale la nuova sezione 'accade in città' dove troveranno spazio comunicati e iniziative provenienti da enti e associazioni del territorio". Il quadro è completato da Facebook ed i social network: "Al sito del Comune è collegata la pagina Facebook 'Comune di Pisa' per creare un canale diretto con i cittadini-internauti. La comunicazione social dell'ente sarà col tempo potenziata attraverso l'apertura di un canale Youtube e la creazione di una pagina Instagram per dialogare con le fasce di età più giovani".

L'amministrazione ha anche annunciato che "dal 10 ottobre ripartirà il servizio di messagistica WhatsApp del Comune di Pisa verso i cittadini che si sono iscritti alle liste broadcast, i quali riceveranno periodicamente le notizie dell'ente direttamente sul proprio smartphone. Qua il link per la registrazione.