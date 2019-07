Pontedera, arriva la Notte Bianca: sarà il 21 settembre

La Notte Bianca 2019 di Pontedera si terrà sabato 21 settembre. Lo hanno deciso insieme l'amministrazione comunale ed i rappresentanti delle associazioni dei commercianti, alla fine di una riunione. Come da tradizione saranno previste esibizioni di artisti di rilievo, con i pubblici esercizi che potranno proporre cibi e bevande all'aperto, con un'attenzione particolare alle produzioni locali.

"Abbiamo posto le basi - ha commentato l'assessore Alessandro Puccinelli - per recuperare il tempo che finora non avevamo avuto a causa della tornata elettorale. Mi sembra che tra le associazioni dei commercianti e l'amministrazione comunale ci sia un buon spirito di collaborazione. Se continuiamo a lavorare in questo modo sono certo che sapremo regalare alla città una buona giornata di festa che porterà anche tanti visitatori e turisti a Pontedera. Nei prossimi giorni continueremo gli incontri per mettere a punto tutti i particolari, di cui informeremo i cittadini".

"La macchina organizzativa è già in moto - hanno annunciato in una nota il presidente di Confcommercio Pontedera Mickey Condelli e la referente sindacale Valentina Savi - abbiamo concertato la data del 21 settembre con l'amministrazione comunale e condivisa questa scelta come l'unica possibile a fronte di un evento di questa portata. Per il futuro, l'obiettivo è quello di calendarizzare la Notte Bianca in anticipo, stabilendone la data una volta per tutte. Come sempre invitiamo i commercianti e i gestori di locali a rivolgersi quanto prima a noi, per presentare le iniziative e i progetti di strada, e conoscere nel dettaglio i vari adempimenti necessari per il corretto svolgimento dell'evento. Per aderire alla Notte Bianca rivolgersi alla referente Confcommercio Valentina Savi, cell. 324 0535005, tel. 050/25196, mail: v.savi@confcommerciopisa.it".