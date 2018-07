Notte Bianca a Volterra: musei aperti e ordinanza anti-vetro

Apertura straordinaria in notturna dei musei, musica, balli e tanto divertimento. Sono gli ingredienti della Notte Bianca di Volterra, in programma sabato 14 luglio. Per l’occasione la Giunta comunale ha deliberato l’apertura fino alle ore 24 del Museo Guarnacci, del Palazzo Priori e della Pinacoteca.

Musei ma non solo. Per le strade della città sono in programma spettacoli e intrattenimento musicale e, per gli esercenti e gli artigiani alimentari, la possibilità, previa richiesta secondo il Regolamento Cosap, di occupare fino a 3 metri quadrati di suolo pubblico. Vista l’eccezionalità dell’evento la Giunta ha deciso di dare la possibilità agli esercizi commerciali di programmare intrattenimenti musicali lungo le vie del centro storico fino alle ore una del 15 luglio, mentre per lo spettacolo finale in programma in Piazza dei Priori è prevista la possibilità di prorogare le emissioni sonore fino alle ore 3.

Per la serata il sindaco Marco Buselli emetterà, in ottemperanza all’ordinanza del Capo della Polizia per garantire la pubblica incolumità, un’apposita ordinanza 'antivetro' per la somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande.