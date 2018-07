Torna la 'Notte Blu' di Tirrenia, giunta alla sesta edizione

Tirrenia torna a tingersi di blu, con uno degli eventi più attesi dell'estate del litorale pisano. Nata da un'intuizione dei commercianti, la Notte Blu di Tirrenia quest'anno si terrà sabato 21 luglio. E' organizzata da Confcommercio Pisa, con la compartecipazione della Camera di Commercio di Pisa e il contributo del Banco BPM, oltre a tutti gli sponsor.

La sesta edizione della festa animerà con spettacoli ed animazione itinerante il litorale, con tanta musica in programma. Dj Steve Martin andrà sul classico in Piazza Belvedere con dance, house e tecno anni '70 e '80; i dj di Rememories in via Dei Fiori invece terranno i ritmi degli anni '90 in via Dei Fiori. Il Resto della Ciurma, cover di Vasco Rossi, torna protagonista da Bollicine, mentre al Tirrenia Doc Caffè ci sarà l'intrattenimento musicale della cantante Silvia Spagnoli.

Partiranno da Largo Riviera, ma contamineranno con swing e charleston i punti principali della festa, i ballerini della Jazz Road, mentre si confermano le coinvolgenti esibizioni della New Continental Fitness in Piazza Belvedere e in via dei Fiori. Ancora ballo con la scuola Danza con Me, protagonista di uno spettacolo di danza aerea, danza contemporanea, hip hop e fusion.

Immancabile poi l'intrattenimento per i più piccoli, con truccabimbi, laboratori, animazione a cura di Fagiolino, il 'clown più pazzo di tutti'. Per gli amanti del genere, in via Belvedere, è previsto un mercatino artigianale, mentre in via dei Fiori sarà allestita l'espozione di Auto Eschini.

La Notte Blu di Tirrenia è inserita all'interno del Cartellone di Marenia Non Solo Mare e si avvale dei seguenti sponsor: Sib, Silb,Pharmanutra, Cetilar, Lattanzi Group, AS di Arnaldo Sandrelli, Devitalia, Recapiti Ferrari, Impresa Generale Costruzioni IGC Ferrante, Grimaldi Immobiliare, Bagno Maddalena, Intergomma Service, Casarosa Ida, Gambassi, Omnia Serramenti, Cis, Bertolini Assicurazioni, Francesco Martinelli Casa, Centro Commerciale Pisanova, Centro Sistemi Toscani, Toni Luigi Scavi, Forti Holding, Tecnofrigo, Eschini Auto, At.Al, Busti Formaggi, Tirrenica Mobilità, Veg&BioClorophilla, Dall'ape alla zebra, Banco BPM.