Ponsacco: torna l'appuntamento con la Notte Vintage

Appuntamento a questa sera, sabato 15 settembre, a Ponsacco per vivere una sempre più ricca, creativa, colorata e divertente che mai quarta edizione della Notte Vintage, l'evento organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa dedicato a ricreare le patinate atmosfere anni Sessanta, Settanta e Ottanta.

La strada del commercio di via Valdera P Street con i negozi aperti sarà invasa da artisti di strada e spettacoli dal vivo, performance musicali e contest a tema. Tantissimi gli eventi e le opportunità di divertimento e svago alla Notte Vintage, realizzata con il contributo del comune di Ponsacco e la sponsorizzazione della Banca Popolare di Lajatico. Per gli amanti del genere è prevista una sfilata di moda a cura di Sarajò Pereira Mariotti, con la partecipazione di Mr. Universo Riccardo Pagan. Giovani e meno giovani potranno godere le 'movimentate' esibizioni di gruppi rock-pop, alternate alle esibizioni della polisportiva Pattinaggio Nuova Primavera di Forcoli.

La grande novità sarà il contest per eleggere la persona più vintage della serata: toccherà ai ragazzi dell'associazione 'Giovaniunsacco' l'onore di scegliere la persona più vintage della serata, che riceverà in premio un soggiorno di piacere offerto dall'agenzia Samovar Viaggi di Pisa. Via Valdera sarà costellata di punti ristoro e aree street food, tra una esposizione di vetture d'epoca (Classic Valdera e Guido Tinagli) e il raduno delle Vespa del Club Valdera. Il mercatino del collezionismo e dell'antiquariato offrirà di tutto un po, mentre i più piccoli potranno sbizzarirsi nell'apposita area giochi.