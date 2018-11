Pontedera: un nuovo parcheggio da 72 posti in zona stazione

Novità nella sosta a Pontedera. Si tratta di una serie di interventi legati alla rimodulazione del sistema dei parcheggi in alcune zone del tessuto urbano per andare incontro a esigenze e bisogni riguardanti l’accesso e la sosta in città dei residenti e dei fruitori abituali.

Le novità, che si avvieranno dopo le festività natalizie, sono state presentate in una conferenza stampa in cui il sindaco Simone Millozzi ha ricordato le azioni già messe in campo per favorire l’accesso in città attraverso la presenza di circa 2.100 posti auto nei due parcheggi scambiatori nei due punti di accesso (zona mercato e zona cimitero) collegati gratuitamente con il centro attraverso il servizio delle due navette (linee A e B).

Tra i nuovi progetti invece, in conseguenza dello sviluppo delle funzioni e delle attività legate al quadrante urbano a sud della ferrovia (ospedale e servizi socio sanitari, attività commerciali e direzionali, attività legate all’istruzione, ricerca, formazione insediate sul dente Piaggio), è programmata la destinazione di una porzione di Piazza della Solidarietà ad un’area di parcheggio (112 stalli di sosta) dedicata agli utenti che vi gravitano per ragioni di lavoro o servizio e fruibile con abbonamento agevolato. Con le stesse finalità sarà estesa inoltre la sosta regolamentata attraverso parcometro dei 25 stalli presenti nell’area di via Rinaldo Piaggio antistante la biblioteca comunale 'Giovanni Gronchi'.



Tra le novità inoltre la sperimentazione del disco orario su tutto il viale IV Novembre nella forbice oraria 10 – 12 e 16 – 18 per favorire il 'ricircolo' delle zone a parcheggio gratuito.

E ancora per recuperare e riqualificare un’area ormai dismessa di proprietà di RFI nel quartiere stazione, via Brigate Partigiane (area ex Metro Park), l’amministrazione comunale ha deciso di prenderne possesso e realizzarvi un’area a parcheggio con 72 nuovi posti auto che saranno fruibili sia con pagamento orario (e frazioni di ora) sia con abbonamento mensile agevolato. Una soluzione che consentirà il potenziamento dell’illuminazione pubblica sul posto e l’attivazione di ulteriori dotazioni di videosorveglianza a vantaggio di un più efficace ed ulteriore controllo dell’area.

Con la realizzazione di questo nuovo parcheggio, per contemperare le esigenze di sosta dei residenti e dei fruitori dei servizi di interesse generale presenti all’interno del quartiere, al fine disincentivare la permanenza lunga e favorire il cambio negli stalli 'bianchi' dell'area, sarà istituito lungo via Brigate Partigiane una sosta con disco orario dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.