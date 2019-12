Nozze d'oro: Santa Croce premia le coppie che festeggiano i 50 anni di matrimonio

Il Comune di Santa Croce sull'Arno ha premiato questa mattina, 7 dicembre, presso il Teatro Comunale, tutte le coppie che si sono sposate cinquanta anni fa, nel 1969. Il sindaco Giulia Deidda, insieme all'assessore Nada Braccini e al parroco Don Donato Agostinelli, hanno consegnato ad ogni coppia una pergamena e un piccolo regalo, ringraziandole non soltanto per la loro presenza, ma anche per l'esempio che rappresentano per tutta la comunità santacrocese.

"Cinquant'anni di matrimonio - ha detto il sindaco - spesso significano più di cinquant'anni di vita trascorsa insieme. I tempi cambiano, e per certe cose anche molto velocemente. Chi oggi festeggia le nozze d'oro ha visto entrare la tv in casa, prima in bianco e nero e poi a colori. Il telefono, prima fisso e poi senza fili. Cinquant'anni fa era il 1969. Il 1969 è stato l'anno di Piazza Fontana, dell'autunno caldo, di Woodstock, di Mariano Rumor Presidente del Consiglio, della rivolta di Stonewall a New York, del primo numero de Il Manifesto, del primo volo del mitico Concorde. Il 1969 è stato un anno della Guerra Fredda, ma anche della Guerra in Vietnam. Ci tengo a dire che siete per tutti noi un modello. Perché se è chiaro e assodato che l'amore è un mistero che non è mai uguale per tutti, è anche vero che voi l'avete saputo interpretare, facendolo crescere, facendolo evolvere insieme al vostro rapporto, mostrandoci un significato di famiglia su cui sarebbe bene riflettere di più e parlare di meno". Don Donato ha augurato alle coppie presenti "giorni sempre più belli e sempre più gioiosi".