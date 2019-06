In piazza dei Cavalieri il battesimo di 'NumeriPrimi - Pisa Festival'

Ara Malikian, l'opera lirica 'Rigoletto', Tuck and Patti, Vinicio Capossela ed Edoardo Bennato. Sono questi gli spettacoli che andranno in scena dal 3 al 10 luglio in piazza dei Cavalieri per la prima edizione di 'NumeriPrimi - Pisa Festival'. La rassegna, annunciata un paio di mesi fa dall'assessore alla Cultura, Andrea Buscemi, in Commissione consiliare, è stata presentata ufficialmente stamani, 5 giugno, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Gambacorti.

"'NumeriPrimi - Pisa Festival' - ha spiegato Buscemi - è la prima tappa di un contenitore più ampio che si chiama 'PisÆstate2019' che presenteremo più avanti e che ci accompagnerà fino a settembre inoltrato, rivolgendosi ad un pubblico eterogeneo. Un cambio di passo rispetto al passato di cui si sentiva l’esigenza. 'PisÆstate2019', assieme al 'Giugno Pisano' e a 'Marenia', contribuisce a rendere il nostro territorio uno dei più vivaci e intriganti di tutta Toscana. Fulcri di 'PisÆstate2019' saranno piazza dei Cavalieri con la prima edizione di 'NumeriPrimi', cui seguiranno gli altri importanti appuntamenti a fine agosto e primi di settembre, e largo Ciro Menotti dove dal 12 al 31 luglio si alterneranno momenti di teatro, musica e comicità affidati a grandi interpreti".

Sono diverse le istituzioni e gli enti che hanno collaborato a realizzare 'NumeriPrimi'. "Abbiamo coinvolto - ha affermato il direttore artistico e presidente dell'associazione Community News, Paolo Tognocchi - i principali enti culturali della città. Il termine 'NumeriPrimi' vuole indicare persone con caratteristiche uniche e non replicabili ed è questa la filosofia che abbiamo sposato per realizzare il cartellone della rassegna, grazie ad un budget di circa 230mila euro. I prezzi dei biglietti sono piuttosto calmierati e, a seconda degli spettacoli, varieranno dai 18 ai 48 euro. Abbiamo poi previsto speciali convenzioni come ad esempio per gli under 30, gli over 60 e gli abbonati del Teatro Verdi. Ad ogni serata potranno partecipare al massimo 1200 persone che assisteranno agli spettacoli comodamente seduti".

Il programma

Ad aprire la rassegna sarà, il 3 luglio, il 'Jimi Hendrix' del violino, Ara Malikian, capace di mettere insieme nel suo show Mozart e Radiohead, David Bowie e Bach, Paganini e Pulp Fiction, Astor Piazzolla e i Led Zeppelin. Il concerto di Pisa è tappa di un tour mondiale che ha toccato luoghi simbolo, quali la Royal Albert Hall e che lo porterà ad esibirsi all’Olimpia di Parigi.

Venerdì 5 luglio sarà la volta dell'opera lirica di Giuseppe Verdi 'Rigoletto' che verrà reinterpretata grazie alla regia di Franco Zappalà e all'orchestra 'Amedeo Modigliani' composta da 45 elementi. Il 7 luglio toccherà invece al duo Tuck and Patti, gruppo 'cult' del panorama jazzistico mondiale. Atteso ritorno a Pisa, l'8 luglio, per uno dei più raffinanti cantautori italiani contemporanei, Vinicio Capossela. A chiudere 'NumeriPrimi - Pisa Festival', il 10 luglio, sarà invece un altro big della musica italiana come Edoardo Bennato.

